"Fue una triste etapa de mi vida": Expareja de Daniel Fuenzalida lo acusa de no pagar deuda cuando lo ayudó en su rehabilitación

Daniel "Huevo" Fuenzalida pasó de ser uno de los rostros televisivos más queridos a uno de los más vapuleados en solo unos días. Todo esto, a raíz de la polémica inscripción de marcas y dominios que salió a la luz tras el término del pódcast "¿Cómo están los weones?", que conducía con Rosario Bravo.

El animador recibió duras críticas luego de inscribir la frase como marca, dejando fuera a Bravo. En este contexto, varias personas compartieron experiencias negativas con Fuenzalida, y resurgió un antecedente que lo deja en una posición aún más compleja: una deuda pendiente con su expareja, Pamela Cifuentes.

Daniel Fuenzalida es acusado de no pagar deuda a expareja que lo ayudó en su rehabilitación

El portal Glamorama recordó el romance que el comunicador vivió con Pamela entre 2006 y 2016, una etapa marcada por un complejo momento económico para él, debido a los problemas de adicción que lo llevaron a perder su trabajo en la pantalla chica.

Según el medio, fuentes relataron que Pamela lo habría apoyado en su proceso de rehabilitación. No solo como soporte emocional, sino que también en el ámbito monetario, sacando créditos a su nombre cuando Daniel se encontraba bloqueado del sistema financiero.

Luego de que el locutor sufriera una recaída, Pamela colaboró en la búsqueda de un centro de rehabilitación adecuado y, además, costeó tres semanas de internación. Posteriormente, lo acogió en su hogar, asumiendo todos los gastos del día a día.

Durante el proceso de recuperación, también contribuyó en la compra de dos vehículos y en el impulso de los primeros emprendimientos de su entonces pareja. Sin embargo, en 2016 perdió su trabajo como ejecutiva del área de la salud. Poco después la relación terminó.

Encontrar trabajo no fue fácil, y las deudas comenzaron a acumularse. Sin muchas opciones, acudió a Daniel, quien ya había recuperado su estabilidad económica. El comunicador le habría dado la espalda, sin mostrar interés de saldar las deudas que había prometido pagar.

Desde el sitio se comunicaron con Pamela, quien prefirió guardar silencio, no sin antes destacar que "fue una triste etapa de mi vida, lo pasé mal los últimos años y solo espero que me devuelva plata... Me encantaría que algún día me pagara".

Daniel, por su parte, reconoce que su expareja lo ayudó a costear su tratamiento, aunque sostiene que lo hizo junto a su hermano. Asimismo, aclaró que ella asumió los gastos del hogar solo hasta 2010, cuando él volvió a generar ingresos.

