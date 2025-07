La Pola reaparece y cuenta en qué estuvo tras salir de la TV: "Dos meses en la cárcel y un año en hospital psiquiátrico"

26 jul. 2025 - 10:15 hrs.

La Pola, personaje creado por el transformista Fernando Vergara, brilló durante una década en la televisión chilena, presentándose en festivales y programas de TV, incluyendo el espacio de talentos de humor "Coliseo Romano", el cual ganó.

Tras acaparar noticias y portadas de medios de comunicación, hace dos años La Pola desapareció del ojo público, y era poco lo que se sabía de ella. En el ambiente del transformismo se había mencionado que tuvo problemas con la ley, pero siempre quedó a modo de rumor.

La reaparición de La Pola

Hace una semana, en un pódcast digital llamado "Acorralados con Yoyi", La Pola explicó el motivo por el cual estuvo desaparecida durante estos años, confirmando que fue detenida, tanto en la cárcel como en un hospital psiquiátrico.

"Es complicado. Me cuesta decirlo, porque nunca antes lo había dicho. Tuve problemas con mi hermana y mi hermana me demandó, puso una denuncia por violencia intrafamiliar. (Dijo) que yo, supuestamente, la había golpeado y estuve detenido por eso. No hubo pruebas, pero sí tuve que estar privado de libertad por un año", confesó.

Luego, agregó que en ese tiempo estuvo "dos meses en la cárcel y un año en un hospital psiquiátrico". Una experiencia límite que dejó en claro que no se la da ni a su peor enemigo.

"Primera vez que paso por algo así, no se lo doy a nadie. Fue doloroso de parte de quien venía, alguien que es tu sangre, tu familia. Ahora estoy solo, velo por mí nomás. Me costó salir adelante, pero lo estoy logrando con el apoyo de la gente", indicó.

Sobre su presente, aseguró que se encuentra retomando su actividad laboral, cumpliendo la orden de alejamiento que interpuso su hermana contra ella. "Estoy sola, no tengo familia", sentenció.

