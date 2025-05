Pareja de la actriz Francisca Merino tras darle el anillo de compromiso: "Nunca estás contenta con nada"

25 may. 2025 - 21:15 hrs.

Hace unos días, Francisca Merino compartió una inesperada noticia en el programa "Tal Cual", donde reveló que se casará con su novio, Andrea Marocchino, quien le regaló un lujoso anillo de compromiso.

Sin embargo, en medio del romántico momento, la coanimadora del espacio también admitió que, pese a que le dio el "sí", su reacción no fue la que su enamorado esperaba.

¿Cuál fue la curiosa reacción de Pancha?

La razón fue que a Pancha no terminó de gustarle el anillo que su novio le regaló, pese a que tenía una piedra preciosa, específicamente, un diamante.

"No se lo quería contar a nadie, pero ustedes saben que soy lo más hocicona que hay", partió Pancha. "Y claro, yo le dije 'me encanta amor, pero me gustaría uno más grandecito'".

Pese a que Marocchino le comentó lo valioso que era el diamante que le regaló, ella insistió en que quería "un cintillo" en el futuro.

"Ay, tú nunca estás contenta con nada", le recriminó su futuro esposo.

La confesión generó las risas de Patricia Maldonado y Raquel Argandoña, compañeras del programa, que también aprovecharon para realizar preguntas más íntimas de cara al importante paso que dará la comunicadora.

"¿Por qué te quieres casar?", le preguntó Maldonado.

"Porque tengo como la herida del abandono, yo necesito seguridad máxima. Yo me proyecto toda la vida con Andrea, así como tú con Jorge, quiero estar toda la vida", respondió Pancha.

"Yo quiero casarme por el civil, llamar a un monje budista que me haga una bendición, quiero hablar de que es mi marido. Nada te da la seguridad, pero uno siempre la anda buscando y no perdemos nada", cerró.

