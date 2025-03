Muere Jack Lilley, querido actor de series como "La pequeña casa en la Pradera" y "Bonanza"

21 mar. 2025 - 15:53 hrs.

Este viernes 21 de marzo, Melissa Gilbert, protagonista de la icónica en la serie de televisión "La Pequeña Casa en la Pradera", dio a conocer el fallecimiento de su compañero de elenco, el actor Jack Lilley, de 91 años.

"La familia de La Pequeña Casa en la Pradera ha perdido a uno de los nuestros. Jack Lilley ha fallecido a los 91 años. También resultó ser una de mis personas favoritas en el mundo", partió escribiendo la actriz en una publicación de Instagram.

Muere Jack Lilley, querido actor de las series "La pequeña casa en la Pradera" y "Bonanza"

Gilbert destacó que Lilley interpretó varios papeles secundarios en la serie, desde conductor de diligencia (un carruaje tirado por caballos) hasta ser el doble de fotografía del actor Victor French, quien encarnaba a Isaiah Edwards.

La recordada Laura Ingalls recordó a su excolega con cariñosas palabras: "Me enseñó a montar a caballo cuando era apenas una niña. Fue tan paciente conmigo. Nunca me dijo que no cuando corría hacia él emocionada, exclamando: '¿Podemos ir a montar? Por favor, por favor, por favor'".

Jack Lilley en "La pequeña casa en la Pradera"

El artista también tuvo apariciones en populares producciones de la misma época como "Bonanza", "Disneyland", "Maverick", "Cheyenne", "El virginiano", "Jim West", "El gran Chaparral", "La ley del revólver", entre otras. Gilbert también destacó el trabajo de Lilley en la película "Blazing Saddles".

"Jack siempre me hizo sentir como en casa. Vivió una gran vida. Tengo tanta suerte de que fuera mi amigo. Oh, Jack… dulce príncipe… que los vuelos de los ángeles te canten al descanso. Con amor, siempre", cerró la actriz en el post.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Melissa E. Gilbert (@melissagilbertofficial)

Todo sobre Famosos