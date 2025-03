Reconocida banda internacional cancela su presentación en Lollapalooza tras problema de salud de vocalista

18 mar. 2025 - 09:03 hrs.

A solo cuatro días de que comience la decimotercera edición del Lollapalooza Chile, una de las bandas internacionales que estaría en el evento canceló su presentación, dejando a sus fanáticos completamente devastados.

Se trata de la aclamada banda irlandesa de postpunk, Fontaines D.C., quienes anunciaron que debido a problemas de salud de su vocalista, Grian Chatten, no podrán estar presentes en el festival. La agrupación también suspendió el resto de su gira por Latinoamérica, que incluía presentaciones en México, Argentina y Brasil.

Las declaraciones de Grian Chatten

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la banda explicó que la cancelación se debe a una "seria hernia discal" que afecta a Chatten. El vocalista expresó su pesar frente a la situación, puesto que encontrándose en México tuvo que suspender el show que tenía agendado en ese país.

"Llevo años con muchas ganas de tocar en estos hermosos países y me duele mucho estar aquí en la Ciudad de México y no poder subir al escenario, pero hoy me han informado que necesito atención médica urgente", manifestó.

Fontaines D.C.

"Estamos muy agradecidos por todo su apoyo y, de todo corazón, lamento no poder tocar para ustedes. Grian", continuó.

El quinteto irlandés se formó en Dublín en 2014 y ha ganado reconocimiento internacional por su sonido distintivo y enérgicas actuaciones en vivo. La banda ha sido elogiada por figuras como Elton John y Johnny Marr, exguitarrista de The Smiths.

La presentación en Lollapalooza Chile, programada para el viernes 21 de marzo, sería su debut en el país. Hasta el momento, la organización del festival no ha dado a conocer qué banda o artista los reemplazará, o si habrá cambios en los horarios establecidos.

Todo sobre Lollapalooza