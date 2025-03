"No me bajan del columpio hasta ahora": Tomás Vodanovic entrega detalles sobre fotos virales en piscina de Maipú

08 mar. 2025 - 20:45 hrs.

Era inicios de diciembre de 2023 y en Maipú la reinauguración de la piscina del Parque Municipal se convertía en un hito para la comuna. Sin embargo, el foco de la noticia se desvió repentinamente y el protagonista terminó siendo el alcalde Tomás Vodanovic y sus tonificados abdominales.

Rápidamente, la serie de fotografías del edil del Frente Amplio en la piscina municipal se viralizaron y generaron varios comentarios en los que se elogiaba su buen estado físico.

Si bien en más de una ocasión Vodanovic ha señalado que "se sorprendió" por las reacciones que generaron sus fotos, recientemente el político habló con mayores detalles del tema en un programa de Chilevisión.

"No me bajan del columpio hasta ahora"

"Maipú ha tenido siempre dos piscinas, y estaban las dos cerradas por mucho tiempo, y recién el año pasado (2023) pudimos abrir la primera, entonces era como un hito como bien importante, que después de no sé cuántos años cerrada, trabajamos mucho, la limpiamos, la abrimos y estaba llena de niños", comenzó explicando el alcalde.

En medio de su relato, la Miss Chile Emilia Dides le preguntó a Vodanovic si se imaginaba el impacto que tendrían las fotografías, cuestión que el edil nuevamente admitió que es algo que lo sorprendió completamente.

"No, ni caga... Estaba como muy bacán el ambiente, para mí era lógico, hay que bañarse. Y nada, sacaron las fotos y pasó toda la hue... y no me bajan del columpio hasta ahora", cerró Vodanovic respecto a sus comentadas y elogiadas fotos en la piscina.

