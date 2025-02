Viña 2025: Sigue en vivo el react de la cuarta noche del Festival

27 feb. 2025 - 20:00 hrs.

Este jueves es la cuarta noche del Festival de Viña del Mar, el evento latino más grande del mundo que animan Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes han protagonizado grandes momentos en el escenario del certamen.

La de esta jornada corresponde a la tradicional "noche anglo", pues los dos shows musicales estarán a cargo de artistas de habla inglesa, cuya especialidad es el rock.

La primera banda que se presentará es Incubus, cautivando a la Quinta Vergara con éxitos como "Drive", "Dig", "Wish you were here", entre otros. La cuota del humor será responsabilidad del comediante Juan Pablo López; mientras que el cierre quedará en manos de The Cult.

¿Cómo ver el Festival de Viña 2025?

Una de las formas más sencillas de ver el Festival es a través de la señal abierta de Mega. Con el propósito de avanzar hacia una mayor inclusión, en la señal gratuita de Mega 2 habrá una cobertura completa en lengua de señas.

Por otro lado, también puedes ver Viña 2025 a través de nuestra plataforma de streaming MegaGO y por Disney+ y a través de nuestros sitios web Meganoticias.cl y Mega.cl.

¿Cuál es la parrilla del Festival de Viña del Mar 2025?

A continuación, revisa la programación artística de los próximos días del Festival de Viña del Mar:

Jueves 27 de febrero

Incubus

Juan Pablo López

The Cult

Viernes 28 de febrero

Duki

Pam Pam

Eladio Carrión

Kidd Voodoo

Sábado 1 de marzo

Morat

Pedro Ruminot

Sebastián Yatra

