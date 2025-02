"Me dolía la guata": Kidd Voodoo revela particular anécdota que vivió en la primera noche del Festival

26 feb. 2025 - 20:31 hrs.

Kidd Voodoo estuvo en Viva Viña hablando de lo que será su presentación este viernes en el Festival de Viña del Mar. El cantante chileno iba a cerrar la versión 64 del evento, pero finalmente este se extenderá hasta el sábado 1 de marzo tras la reprogramación de la suspendida jornada del martes.

Los animadores del exitoso programa de Mega, José Antonio Neme y Fran García-Huidobro, le consultaron por cómo se había sentido durante su participación en el certamen viñamarino, considerando que también ejerce el rol de jurado de las competencias folclórica e internacional.

Fue en ese contexto que el joven reveló una anécdota que llamó la atención de los conductores y de los panelistas.

"Me dolía la guata"

En primer lugar, Kidd Voodoo señaló que el Festival de Viña se ha abierto a recibir a artistas de la música urbana chilena, recordando su paso por la Quinta Vergara en 2024, cuando interpretó la canción "Nada nuevo bajo el sol" junto a Los Bunkers.

"Eso dio una visión un poco más general de que la música es una. La gente lo divide en sus géneros, pero en realidad somos todos haciendo ruido", analizó entre risas el joven cantante.

Sobre su actual participación en el evento latino más grande del mundo, expresó que "lo he pasado bien. Estas noches han sido buenas para mí", agregando la anécdota que sorprendió a sus interlocutores.

"No te voy a mentir. En la primera noche estaba muerto de los nervios, me dolía la guata, me sonaba. Hasta que me senté (en el jurado), empezó y dije 'ah ya, tengo que estar sentado no más poh''", declaró, provocando risas entre los panelistas.

¿Cuál es la parrilla del Festival de Viña del Mar 2025?

A continuación, revisa la parrilla completa de Viña 2025, incluida la jornada del sábado 1 de marzo:

Miércoles 26 de febrero

Carlos Vives

Edo Caroe

Carín León

Jueves 27 de febrero

Incubus

Juan Pablo López

The Cult

Viernes 28 de febrero

Duki

Pam Pam

Eladio Carrión

Kidd Voodoo

Sábado 1 de marzo

Morat

Pedro Ruminot

Sebastián Yatra

