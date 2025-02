"Me parece peligroso": José Antonio Neme se refiere al megacorte de luz antes de analizar la nueva jornada festivalera

26 feb. 2025 - 09:03 hrs.

Tras el masivo corte de luz que afectó a casi todo el país, desde la región de Arica y Parinacota hasta la de Los Lagos, el periodista de Mega, José Antonio Neme, se refirió a lo sucedido en el inicio del programa Con Gusto a Viña, tras la suspensión, además, de la tercera noche del Festival.

Antes de analizar lo que será la cuarta jornada en la Quinta Vergara, Neme se mostró evidentemente molesto con el apagón y lanzó una fuerte crítica al sistema eléctrico en el país.

¿Qué dijo Neme por megacorte de luz?

Desde Viña del Mar, el comunicador comentó que la luz en la ciudad se fue a las 15:16 horas, tal como en todo el país. Tras ello, explicó que la electricidad regresó de forma progresiva en la región de Valparaíso, primero en Viña, entre las 20:30 y 21:00 horas, luego a Valparaíso y, finalmente, en Reñaca y Concón entre las 22 y 23 horas.

"Me parece que es un tema serio, más allá de lo anecdótico, pero me parece peligroso que un país quede a oscuras en un 90% durante no sé cuántas horas (...). Esto me parece tan poco chistoso como George Harris", afirmó Neme en tono serio.

"Muchos extranjeros me preguntaban qué pasó, y como muchas cosas en Chile, probablemente nunca nos vamos a enterar (...) no quiero pensar en un sabotaje, el Gobierno lo descartó desde muy temprano, pero me parece peligroso, en algún momento se estaban perdiendo las señales de telecomunicaciones, eso a mí no me parece chistoso", agregó.

Es más, el periodista aseguró que esta situación significaba una gran amenaza para Chile: "En algún momento el 90% del país estaba bajo riesgo, este es un tema de seguridad nacional (...). Nunca ha habido un avance sustantivo par poder modificar el diseño eléctrico en el país".

Todo sobre Festival de Viña