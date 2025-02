"¿Esa es la voz de Pancho Melo?": El sorprendente rol del icónico actor de Mega en el Festival de Viña del Mar 2025

24 feb. 2025 - 22:53 hrs.

El actor Francisco "Pancho" Melo tiene una vasta carrera artística en Chile. El intérprete ha encantado por décadas en diferentes teleseries chilenas, donde se ha ganado el cariño de los televidentes con sus variados personajes.

Actualmente, Pancho Melo se encuentra dándole vida a Iván Casablanca en la teleserie nocturna de Mega, "Los Casablanca". Asimismo, también tendrá un importante desafió en la 64° edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar: será coanimador junto a Karen Doggenweiler en la Competencia Folclórica e Internacional.

Eso sí, el actor también ha tenido otra importante participación en el certamen viñamarino, de la que algunos ya se han dado cuenta.

Pancho Melo sorprende con su otra aparición en Viña 2025

En concreto, el icónico actor es el encargado de ser la voz en off de Festival de Viña del Mar 2025. En redes sociales, algunos ya se dieron cuenta de eso.

"¿La voz en off es el Pancho Melo no?", "Me encanta que la voz en off del Festival sea Pancho Melo", "¿Esa es la voz del Pancho Melo?", "Pancho Melo, voz en off, perpetuó sí", son algunos comentarios que dejaron los cibernautas en X.

Todo sobre Festival de Viña