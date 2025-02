Quiénes son Nmixx, el grupo de K-pop que cumplió su sueño de conocer el Festival de Viña

24 feb. 2025 - 21:41 hrs.

La segunda noche del Festival de Viña del Mar recibió a unas invitadas especiales. Por primera vez en la historia del evento latino más grande del mundo, el K-pop estuvo de visita en la Quinta Vergara con la presencia de Nmixx.

La agrupación surcoreana viene de triunfar con dos presentaciones en el Teatro Caupolicán, realizadas el 22 y 23 de febrero en el marco de su gira "Nmixx Change Up".

Por supuesto que el espectáculo viñamarino no es desconocido para sus seis integrantes. En octubre del año pasado revelaron que uno de sus máximos sueños era conocer y presentarse en el escenario del Festival de Viña.

¿Quiénes son Nmixx?

Con apenas tres años de trayectoria, la banda femenina compuesta por Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo, Kyujin y Lily (la única australiana, las demás son de Corea del Sur) posee millones de fanáticos en Chile y alrededor del mundo. Son un joven exponente del K-pop cuyas edades rondan entre los 18 y 22 años.

Al igual que otras famosas agrupaciones surcoreanas del mismo estilo musical (como TWICE), nacieron bajo el sello de JYP Entertainment y desde febrero de 2022 que han conquistado al público de diferentes países.

Las siglas de su nombre hacen referencia a la frase en inglés "Nice to Meet You" ("gusto en conocerte", en español), modificándola a "Nice to Mixx You".

Según consigna el blog especializado Wiki Drama, "NMIXX es una palabra compuesta por la letra 'N', que significa 'ahora, nuevo, cercano y desconocido', y "mix', que simboliza 'combinación y diversidad', dando así el significado de 'la mejor combinación para una nueva era'".

Por su parte, sus fanáticos forman la comunidad "NSWER", cuyas letras corresponden a "North, South, West, East y Route": "Norte, sur, oeste, este y ruta, respectivamente. Significa que NMIXX encontrará la 'Ruta' y la 'Respuesta' junto con sus fans", señala la citada plataforma.

A la fecha, su discografía está compuesta por cuatro EP: Expérgo, Fe3O4: Break, Fe3O4: Stick Out y su más reciente trabajo, Fe3O4: Forward.

