"No se me vio nada, nadie me puede reclamar": Daniela Aránguiz cuenta la técnica que usó para su vestido en la Gala del Festival

22 feb. 2025 - 13:10 hrs.

Daniela Aránguiz es una de las famosas que más deslumbró en la Gala del Festival de Viña tras usar un atrevido vestido blanco, pero un detalle en su vestimenta no pasó desapercibido, por lo que debió aclararlo en sus redes sociales.

Respecto a lo anterior, la panelista de “Only Fama” publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram, asegurando que ninguna parte de su cuerpo quedó expuesta debido a una técnica usada con el vestido con el que pasó por la alfombra roja.

"Tenía puesto esto, que se pega"

“Ya terminó la Gala. No se me vio nada porque tenía puesto esto, que se pega. No se me vio nada, nadie me puede reclamar”, aseguró Aránguiz.

Daniela Aránguiz / Foto: Aton

Por otro lado, relató que tenía cierta tristeza debido al retiro de su maquillaje y peinado.

“Lo que más me da pena, es todo este peinado, el maquillaje y, ahora, a sacárselo”, dijo mientras enseñaba el estilo de sus uñas que contenían cristales.

“Todo el trabajo que se demoraron un año, se los juro chiquillos, un año en maquillarme y peinarme. Ahora que me lo tenga que sacar, eso me da pena”, lamentó.

Todo sobre Festival de Viña