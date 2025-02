"Eso fue lo que me enamoró": Emilia Dides y Sammis Reyes confirman su relación en la Gala del Festival de Viña 2025

22 feb. 2025 - 08:42 hrs.

Emilia Dides y Sammis Reyes confirmaron su relación tras los rumores que dejó el paso de ambos en la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña 2025, donde primero ingresó el ahora exjugador de fútbol americano y luego la cantante y representante chilena en Miss Universo 2024.

Recordemos que, una vez reunidos en la alfombra roja, ambos compartieron un tierno momento con un beso que solo aumentó los rumores de una relación que de momento no estaba confirmada, hasta ahora.

Antes de la gran confesión, ambos realizaron un juego, en el cual Emilia Dides simulaba no saber nada de la relación. “A mí no me has dicho nada”, le comentó a Reyes, quien luego se sumó a la broma. “¿Emilia Dides, quieres pololear conmigo?”, preguntó la estrella nacional que jugó en la NFL.

En conversación con Cooperativa, la pareja despejó todos los rumores y confirmó su relación. “Ha sido una locura. ¿Cuál es más loco de los dos? Nadie sabe, pero lo hemos pasado muy bien y es un partner. O sea que va mucho más allá de lo mediático, es algo muy real y muy instantáneo”, dijo Dides.

De acuerdo a Reyes, su relación con la cantante fue casi instantánea. “Fue súper rápido la verdad, pero cuando la conocí como persona, a mí eso fue lo que me enamoró”, dijo.

Respecto al inicio del romance, Dides aseguró que todo comenzó por redes sociales y que posteriormente decidieron pasar juntos por la alfombra roja.

“Después la invité a cenar, salimos a comer. Nos conocimos muy bien y ahí fue donde todo fluyó”, comentó Reyes.

