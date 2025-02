"Ella diseñó mi vestido de novia": Marianne Schmidt revela detalles de su look para la Gala del Festival de Viña 2025

21 feb. 2025 - 10:18 hrs.

Cada vez falta menos para la Gala del Festival de Viña del Mar 2025, que está pactada para la noche de este viernes 21 de febrero en el Sporting Club de la Ciudad Jardín. El evento contará con la presencia de cientos de celebridades, entre ellas, los animadores Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.

Uno de los rostros que también se prepara para desfilar por la alfombra roja de 80 metros es Marianne Schmidt, la "gringa", que lidera el equipo internacional de Prensa en Meganoticias.

Marianne Schmidt se prepara para la Gala del Festival de Viña del Mar 2025

En la mañana de este viernes, en el matinal "Mucho Gusto", la periodista entregó algunos detalles de su atuendo para la Gala, la cual comenzará en la presente jornada a las 21:00 horas.

La "gringa" sorprendió a José Antonio Neme y Natasha Kennard al revelar que la mujer que diseñó su vestido para el evento es Vedelia Donoso, quien también se encargó de hacer su vestido para su matrimonio hace 19 años.

"Ustedes no me lo van a creer"

"Ustedes no me lo van a creer. Hace 19 años ella diseñó mi vestido de novia", reveló Schmidt, que desató la eufórica reacción de Neme: "No te puedo creer", dijo el animador.

La periodista internacional recalcó que la situación fue totalmente espontánea: "Cuando me plantearon el nombre, yo dije que no sabía de ella hace 19 años, pero sí la conozco", añadió.

