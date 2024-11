Natasha Kennard se sincera sobre su rol en el backstage de Viña 2025: "Me conmueve profundamente estar en el Festival"

19 nov. 2024 - 14:13 hrs.

Si bien faltan más de dos meses para el Festival de Viña 2025, ya se han dado a conocer varias sorpresas sobre lo que será la 64ª edición del certamen. Recientemente, se revelaron, entre otras novedades, los nombres de los animadores que estarán a cargo del backstage.

Uno de los cuatro rostros del canal que cumplirá ese rol es Natasha Kennard, quien ha tenido una meteórica carrera comunicacional. En 2016, hizo su práctica profesional en el Departamento de Prensa de Mega y desde entonces no ha dejado de asumir nuevos desafíos.

Durante los años siguientes, se desempeñó cubriendo noticias de índole policial, internacional y política. Además, debutó como conductora en Meganoticias Amanece y posteriormente se integró al panel del matinal "Mucho Gusto".

Natasha Kennard se sincera sobre su rol en el backstage de Viña 2025

En diálogo con Meganoticias.cl, Natasha se sinceró sobre sus logros profesionales y habló sobre el nuevo proyecto que la tiene feliz. "¡Miro para atrás y siento que ha sido un viaje tan lindo! Jamás pensé que iba a hacer lo que estoy haciendo ahora y me encanta", señaló de entrada.

"Lo que más me gusta es el hecho de poder estar en distintos formatos y espacios, sin encasillarme en algo en particular (…) Es de verdad que un lujo y estoy eternamente agradecida del canal, de los equipos y de mis amigos. Este año he cumplido tantos sueños… en unas semanas más terminamos la primera temporada de '¿Hasta Cuándo?' ¡Y hace poco volví de las elecciones de EE. UU.!", comentó.

Consultada sobre si se esperaba ser considerada para el prestigioso certamen chileno, la periodista aseguró que "¡estaba muy sorprendida! No me lo esperaba… de verdad que no. Estoy muy emocionada, ansiosa. Creo que será una tremenda experiencia, de mucho aprendizaje. Se me juntan dos cosas que amo: entrevistar y la música".

Natasha no estará sola, puesto que conformará una dupla femenina con Tita Ureta, a quien definió como "una tremenda compañera". "Ambas nos llevamos muy bien y creo que se notará eso y que lo pasamos bien juntas", enfatizó.

"Me conmueve profundamente estar en el Festival porque tengo una historia muy linda con el certamen. Cuando tenía 14 años fui por primera vez con mi hermana y mi mamá y nos tocó ver justo el debut histórico de Daddy Yankee que fue el medio show... y de ahí me enamoré del Festival", confesó.

