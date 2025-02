"Lo veo como el papá de mis hijos": Melina Noto contó parte de sus planes junto a Pangal Andrade

12 feb. 2025 - 17:42 hrs.

Pangal Andrade y Melina Noto se encuentran en una nueva fase de su relación: Ambos están viviendo juntos en el Cajón del Maipo.

Por lo anterior, es que la animadora de nacionalidad argentina reveló cuáles son sus siguientes planes junto a Pangal, considerando que ambos tienen proyectos laborales por caminos separados.

"Lo veo como el papá de mis hijos"

Sobre su nueva vida en el Cajón del Maipo junto al kayakista, Melina Noto partió contando en conversación con el portal M360 que "somos dos personas que estamos con mucha vorágine laboral, entonces en los momentos en que nos vemos nos aprovechamos re bien, porque no tenemos esa rutina de estar muchas horas juntos".

"Cuando nos vemos, nos aprovechamos bastante. Eso nos ha facilitado bastante la convivencia. Muy amena, muy linda. Tienes ganas de ver a la otra persona, contarle cómo fue tu día", agregó la conductora.

Por otro lado, la argentina respondió a la posibilidad de formar prontamente una familia junto a Pangal, considerando que el kayakista señaló que quería convertirse en padre junto a su actual pareja.

"No me gusta decir estamos buscando o no, porque cada pareja es un mundo y no sabes si están en proceso de y si funciona o no te funciona, entonces prefiero dejarme esas cosas para mí. Si puedo decir que es una persona con la que formaría familia", recalcó Melina Noto.

"Lo veo como el papá de mis hijos. Hoy en día creo que estamos en una nueva parada laboral. Él está con un programa nuevo y yo estoy con proyecto que parten en marzo. Me queda poco para recibirme, seis meses, y son cosas que quiero lograr", concluyó la trasandina.

