"Palta" Meléndez cumplió más de 3 meses en cama tras accidente doméstico en España: "Puedo quedar cojo para siempre"

El humorista nacional, Juan Carlos "Palta" Meléndez, entregó detalles acerca de su estado de salud tras sufrir un grave accidente doméstico en España, país donde reside hace cerca de cuatro años junto a su esposa y dos hijos.

En conversación con Las Últimas Noticias, hace unos días, el comediante se refirió a su proceso de recuperación luego de que una "mala caída" le provocara la fractura de su talón izquierdo. "Estuve 92 días en cama con el pie arriba, porque no puedes pisar. Estaba con el pie inmovilizado, elevado con una almohada (...) tenía el talón hecho polvo", declaró.

El humorista agregó que el periodo de reposo se ha extendido por más tiempo del que pensaba en un inicio. Sin embargo, después de tres meses, logró caminar por un lapso de una hora. "Ayer fue mi primer día de caminata y ahí estoy empezando a moverme (...) la instrucción es que no me vuelva loco caminando, lo hago con unas muletas", detalló el artista.

No obstante, pese a este importante hito dentro de su recuperación, Meléndez expresó que se mantiene en alerta acerca del futuro de su salud. "Estoy preocupado porque puedo quedar cojo para siempre, porque me duele mucho el pie, aunque puede que me esté pasando películas, ojalá que no siga siendo así", afirmó el también imitador.

Además, el comediante indicó que podría ser sometido a una segunda operación producto de la fractura en su talón. "Ahora se va a evaluar, estoy cruzando los dedos porque depende de cómo responda el pie", relató.

Finalmente, Meléndez manifestó que una nueva intervención implicaría mayores dificultades en otros ámbitos de su vida. "Podrían ser tres meses más inmovilizado y eso, en términos labores y económicos, sería fatal para mí", expresó el humorista.

