"Me daban seis meses": Miguel "Negro" Piñera recuerda momento en que le diagnosticaron enfermedad

31 en. 2025 - 12:59 hrs.

Durante el último tiempo, el músico y empresario Miguel "Negro" Piñera ha tenido que ser hospitalizado debido a los tratamientos que ha tenido que seguir producto de la leucemia aguda que se le diagnosticó el año pasado, conocida también como "cáncer a la sangre".

Cabe recordar que el hermano del fallecido expresidente Sebastián Piñera había dicho en una entrevista con Primer Plano que una de las doctoras que lo atendió le mencionó: "Te quedan seis meses (de vida)".

"Me sentí muy impotente"

Debido a los últimos problemas que ha tenido el empresario, producto de sus bajas defensas, decidió ahondar en una entrevista con un programa de CHV sobre su actual presente, donde también aseguró que aquella podría ser su última aparición en la TV.

"Uno nunca sabe. Hay algunos doctores que no me daban mucho tiempo, me daban seis meses para ser real, pero después me di cuenta que, haciendo un buen tratamiento, siguiendo las quimioterapias, haciéndole caso al doctor, portándome bien, yo creo que hay Negro para rato", dijo el músico en un extracto de la entrevista a la que accedió Página 7.

En un momento, Diana Bolocco, le preguntó al "Negro" Piñera cómo se tomó el momento cuando la doctora le dijo que le quedaban seis meses de vida, a lo que el músico señaló que "se me vino el mundo encima. Me sentí muy impotente de no poder controlar mi vida, aparte que yo me siento de 50, me falta mucho. Yo creo que no ha llegado mi momento".

El empresario también dijo que ahora anda con mascarilla para prevenir cualquier infección. Además, le mando un mensaje a sus doctores: "No va a ser fácil deshacerse del Negro", indicó.

Por otro lado, el músico señaló que su círculo cercano la ha hecho sugerencias para hacerse tratamientos más avanzados en el extranjero. Sin embargo, descartó dejar el territorio nacional, argumentando que "si algo me pasa, que me pase aquí en mi Chile lindo y querido".

Al finalizar, Miguel "Negro" Piñera sinceró que "no quiero que mi familia lo pase mal por mí. Si me va a pasar algo, que me pase rápido. No quiero estar tirado en una pieza de un hospital o una clínica... entubado, jamás".

Todo sobre Miguel Negro Piñera