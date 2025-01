¿Terminaron?: Raimundo Cerda se refiere a su relación actual con Faloon Larraguibel

31 en. 2025 - 15:41 hrs.

Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda comenzaron una relación tras coincidir por segunda ocasión en un mismo reality televisivo. Sin embargo, en la alfombra roja de los Copihues de Oro 2025, la exchica Yingo confirmó el fin del romance.

"Yo estoy muy tranquila y estoy muy feliz con lo que estoy viviendo. Si ya la pasé bien, bacán. Si duró lo que tuvo que durar es como bacán también; le deseo lo mejor", señaló Larraguibel sobre su ruptura, la que se habría dado tras la filtración de un video donde se ve a Cerda muy cercano a Constanza "Cony" Capelli en una fiesta en Pucón.

"Me da lata que se haya aprovechado de esa situación"

Luego de las declaraciones de Faloon, fue Raimundo Cerda quien entregó su versión, señalando las diferencias de vida que tenía con la también influencer.

"Lo de la Cony es algo que le molestó mucho a la Faloon, porque ella ya vivió una situación así. Entonces, por eso, yo también me he mantenido supercuidadoso con ese tema, para que no le rebote nada a ella", partió diciendo Raimundo en una conversación con Página 7.

Sobre el clip donde se le ve con la ganadora de la primera edición de "Gran Hermano", Cerda recalcó que "ese video no dice absolutamente nada. Yo estaba en una fiesta, Cony estaba con sus amigos y se me puso a conversar, yo conversé con ella como cualquier persona normal y sería todo. Siento que distorsionaron la situación de cómo realmente fueron las cosas".

Luego, el chico reality sinceró que "me da lata que la Faloon se haya aprovechado de esa situación como para decir públicamente que habíamos terminado".

Por último, Raimundo Cerda también se refirió a las diferencias que tenía con la exchica Yingo. "Un poco lo que nos venía jugando en contra era la distancia que estábamos manejando, las diferencias que ella tiene conmigo sobre la vida en este minuto. Ella es mamá, tiene otras preocupaciones a las que yo tengo en este minuto, que son querer viajar, trabajar, velármelas por mí mismo y ver cómo se andan las cosas", concluyó.

