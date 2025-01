Rod Stewart vuelve a Chile para presentarse en el Claro Arena: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

29 en. 2025 - 14:36 hrs.

El legendario músico británico Rod Stewart regresará a Chile en el marco de su gira de despedida "One Last Time", que lo traerá a territorio nacional el próximo 19 de octubre de 2025.

El espectáculo, que ha sido un éxito en la venta de entradas, reunirá los clásicos del cantante en su basta carrera musical como: "You Wear It Well", "Maggie May", "Da Ya Think I’m Sexy", "The First Cut is the Deepest", "Tonight’s the Night", "Every Picture Tells A Story", "Infatuation", "Forever Young" y muchos más.

Cabe señalar que el británico lanzó su 33er álbum de estudio en 2024, titulado "Swing Fever", el que es una colaboración con Jools Holland con su Rhythm & Blues Orchestra (Warner Records). Por otro lado, el artista volverá a encontrarse con sus fanáticos chilenos, luego de que viniera por última vez en 2018.

¿Cuándo comienza la venta de entradas y dónde se presentará Rod Stewart?

La presentación Rod Stewart se realizará en el Claro Arena, el nuevo estadio de Universidad Católica, siendo así el primer concierto agendado en el recinto de los cruzados.

Los clientes de la compañía Claro podrán acceder a la preventa de entradas que iniciará el miércoles 5 de febrero a las 10:00 AM, mientras que la venta general partirá el jueves 6 de febrero a las 10:00 AM. Los tickets se podrán comprar en PuntoTicket.

Por otro lado, los clientes Claro también pueden optar a un 20% de descuento con ClaroClub. Para ello, deben descargar un código en la app "Mi Claro" o en el sitio web de ClaroClub, el cual deberán ingresar al momento de realizar la compra.

De acuerdo a un afiche compartido, las entradas irán desde los $46.000 hasta los $258.000 (incluyendo el cargo por servicio).

