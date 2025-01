La tajante respuesta de Catalina Vallejos por las fotos que Pablo Galdames tiene con su expareja: "Es su pasado"

29 en. 2025 - 12:18 hrs.

En algunas semanas se cumple un año desde que se dio a conocer la relación que iniciaron el futbolista Pablo Galdames con la modelo y exCalle 7, Catalina Vallejos.

Durante estos días, la pareja ha vuelto a ser noticia, ya que Catalina se fue a vivir a Argentina con el jugador, puesto que fue contratado en Independiente de Avellaneda, club trasandino.

En sus historias de Instagram, la también influencer ha registrado sus primeros días en Buenos Aires, e incluso ha contestado preguntas de sus seguidores, quienes han aprovechado la instancia para saber más de su relación.

¿Qué dijo Cata Vallejos sobre las fotos de Pablo Galdames con su ex?

Sin embargo, un usuario fue directo y le consultó a la mujer por unas fotos que el mediocampista mantiene en su cuenta de Instagram en las que aparece con su expareja, Vesta Lugg, siendo que, al terminar una relación, lo común es que se borre todo registro del vínculo anterior.

"Esto me lo preguntan mucho y yo decidí que no, porque es su pasado, su pasado lo hace ser la persona que es hoy. Yo también tengo fotos con mi ex y no por eso va a ser algo malo", explicó Catalina.

La mujer de 35 años agregó que, "si uno quiere borrarlo, está perfecto, pero si uno no quiere borrarlo, no me molesta para nada".

Cabe mencionar que Galdames aún tiene fotos con la cantante Vesta Lugg, sin embargo, la última que publicó fue en diciembre de 2022, luego, Vesta y Pablo terminaron su relación tras rumores de infidelidad del jugador.

Foto de Pablo Galdames con Vesta Lugg en Instagram

