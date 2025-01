Mónica Godoy y su nueva pareja tras separación de Nicolás Saavedra: Explica por qué no habla de él

29 en. 2025 - 09:07 hrs.

La actriz Mónica Godoy utilizó sus redes sociales para compartir una importante noticia con sus seguidores: Presentó a su nueva pareja, luego haber anunciado hace tres años su separación del actor Nicolás Saavedra, con quien estuvo por 22 años.

Cabe recordar que a través de Instagram tanto Godoy como Saavedra dieron a conocer su quiebre en el 2022. La expareja tuvo dos hijas: Ema y Leonor. A pesar de estar separados, ambos mantienen una buena comunicación por el bienestar de sus retoñas.

"Esperando que todo siga floreciendo y bien"

En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, Mónica Godoy presentó oficialmente a su nueva pareja, publicando románticas fotos junto a él. Sin embargo, no dio detalles de su identidad.

Una de las particularidades del posteo anterior, es que la intérprete eligió la letra de la canción "¿A dónde vamos?", de la banda Morat, pieza que tiene un especial significado para ella.

"Es una canción que me dedicó y es tal cual lo que dice la canción", partió diciendo Mónica Godoy en una entrevista con Las Últimas Noticias, donde también sinceró que cumplió un año en pareja.

Sobre la identidad de su nueva pareja, se trata de un hombre con nacionalidad extranjera. Eso sí, la intérprete fue enfática en señalar que quiere que su pololo "siga teniendo la privacidad de la que siempre ha disfrutado".

Luego, Godoy dijo que "sabes que no voy a hablar de él, no me gusta, porque no es una persona que tenga que ver con los medios, ni que quiera exponer. Pero tampoco lo voy a andar escondiendo, porque es una parte importante de mi vida, y una cosa es proteger y cuidar, y otra cosa es esconder".

Por último, y sobre cómo ha vivido el volver a enamorarse, la actriz dijo en una breve respuesta que "maravilloso", para luego agregar que "estoy muy contenta con todo, esperando que todo siga floreciendo y bien".

