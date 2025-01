"Las posteé porque estoy feliz": Exesposo de Belén Soto responde a cibernauta que criticó fotos junto a su nueva polola

29 en. 2025 - 13:31 hrs.

En enero de 2024, la actriz Belén Soto sorprendió a sus seguidores tras anunciar el fin de su matrimonio con el ingeniero y modelo Branko Bacovich, con quien mantuvo una relación de 7 años y duraron solo un año casados.

Actualmente, la joven que se hizo conocida por darle vida a Alicia en la teleserie nacional "Papi Ricky" decidió migrar a México. En tanto, Branko encontró nuevamente el amor y no lo ocultó en sus redes sociales, razón por la que recibió un comentario que no tenía las mejores intenciones.

"Yo hice las cosas como corresponde"

El ingeniero viajó a Brasil para disfrutar los encantos del país carioca, pero no fue solo: Estuvo acompañado de su nueva pareja.

"Brasil com você Você é real (Brasil contigo, eres real)", escribió el modelo en una publicación de su cuenta de Instagram, donde sale posando junto a su nueva polola, una joven llamada Génesis Gómez, quien, según su perfil en la misma red social mencionada, es asesora financiera.

Sin embargo, una cibernauta le comentó a Branko Bacovich que "me tinca que las puso (las fotos) de picado... no tiene cara de enamorado, jajaj".

La respuesta del ingeniero no se hizo esperar y afirmó que "las posteé porque estoy feliz. Y quiero que ella lo sepa. Las otras personas no me interesa mucho lo que piensen".

Luego, recalcó que "yo hice las cosas como corresponde, solo que yo nunca hablaré mal de nadie por pantalla, alguna revista o reality. No me interesa, esa es la diferencia, se nota que no me conoces. Saludos".

Instagram

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Branko Bacovich (@brankobacovich)

Todo sobre Famosos chilenos