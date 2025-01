Hija de Daniella Chávez quiere seguir sus pasos y ser influencer: "Quiero conectar con la gente y que se sientan identificados"

28 en. 2025 - 10:25 hrs.

Actualmente, la modelo e influencer Daniella Chávez tiene un récord que nadie le ha logrado quitar: Es la chilena con más seguidores en la red social de Instagram, donde acumula casi 19 millones de cibernautas.

En una de sus últimas historias, se puede ver que Chávez se encuentra en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, debido a que el fin de semana recién pasado su hija, Isidora Gutiérrez, celebró sus 18 años.

"He visto desde chiquitita a mi mamá crecer en redes sociales"

En Instagram, Isidora Gutiérrez acumula más de 82 mil seguidores, número que quiere seguir haciendo creces, pues, al igual que su madre, quiere dedicarse a ser influencer para promocionar contenido sobre la moda.

En una entrevista con Las Últimas Noticias, la hija de Daniella Chávez dijo que "he visto desde chiquitita a mi mamá crecer en redes sociales y su forma de ver la vida. Eso es lo que me motivó. Saber que es a eso a lo que me quiero dedicar, ya que para mí fue un claro ejemplo de que uno puede cumplir sus sueños, incluso si no vas a la universidad (...)".

Después, la joven recalcó que "mi objetivo siempre fue ser parte del mundo de la moda y el modelaje, y siento que las redes sociales me pueden impulsar aún más a cumplir esos sueños".

Isidora Gutiérrez definió su contenido como "fashion, pero sencillo", argumentando que "no me gustaría parecer la típica influencer inalcanzable, con la que la gente no se termina de sentir identificada por la poca cercanía y solo con la ilusión de la vida perfecta".

"Quiero conectar con la gente y que se sientan identificados conmigo. Soy una persona muy extravertida y graciosa, de a poco me voy a ir soltando más para que la gente me termine de conocer. Me encanta maquillarme, me encanta vestirme y hablar mucho".

Al ser consultada si en esta nueva faceta ha recibido consejos de Daniella Chávez, la joven sinceró que "sí, mi mamá y papá toda la vida me han dado tips, tanto como en el tema de redes sociales y de cómo enfrentarlo emocionalmente, ya que no es tan fácil como parece".

Además, Isidora Gutiérrez le dedicó palabras a su madre, señalando que "es mi ejemplo a seguir y yo estoy segura de que si la tengo al lado mío cumpliré mis sueños definitivamente. Es mi mayor inspiración. Ella logró tener la vida de sus sueños con solo su propio esfuerzo, no es fácil hacer lo que ella hace, ya que estoy segura de que la mayoría de gente que la critica no es ni la mitad de fuerte que ella".

Por último, la joven enfatizó en que, con su contenido basado en la moda, quiere llegar a todas las mujeres sin importar su edad y que le gustaría desenvolverse como modelo de marcas de ropa. "Definitivamente, por ahí va mi futuro. Quiero ser parte de ese mundo creativo", concluyó.

