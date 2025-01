"¡A mí me encanta!": Florencia Araneda confirma su asistencia a la Gala de Viña 2025

27 en. 2025 - 19:15 hrs.

En el tercer capítulo del docurreality de Mega "Sangre, Sudor y Gala", el clan Araneda-Vacarezza recibió la especial invitación de asistir a la Gala del Festival de Viña del Mar 2025, cuestión que decidieron aceptar tras someter la propuesta a una votación familiar.

"¡A mí me encanta!"

Una de las más entusiastas con la invitación fue Florencia, la única hija de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza que actualmente vive en Chile, quien se declaró como una acérrima fanática de las galas de Viña.

Debido a la ansiedad, Florencia ya comenzó con los preparativos para el evento, e incluso, como se pudo ver en el programa, ya agendó hora con su manicurista para "estar perfecta" el día que desfile por la alfombra roja del Sporting Club de Viña del Mar.

"¡A mí me encanta! Me encanta todo lo que son los vestidos. Desde chica nos ponían a mirar la gala, con mis tías la veíamos, esperábamos hasta que saliera mi papá. Hasta las 3 de la mañana nos quedábamos esperando", relató.

Preparativos en Miami

El resto de la familia, en tanto, también se prepara para la cita que agendada para el viernes 21 de febrero, en donde incluso Marcela Vacarezza y su hija mayoyr, Martina Araneda, ya tienen listos los outfits que traerán desde Miami, Estados Unidos.

Por su parte, Vicente Areneda se toma con "mayor calma" la tarea de deslumbrar en la gala. "Yo no sé qué me voy a poner, pero sé quién me va a vestir", dijo al revelar que sería Sergio Arias, quien ya se ha encargado del vestuario de su padre y a otros animadores que se han subido a la Quinta Vergara.

"Sergio no sabe", le criticó su madre, a lo que Vicente contestó simplemente con un "ya, pero ya se va a enterar".

