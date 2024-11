"Está funcionando súper bien": Vicente Araneda reveló el trabajo que posee junto a un amigo en Estados Unidos

27 nov. 2024 - 15:55 hrs.

Uno de los hijos menores de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, Vicente, se encuentra a sus 18 recién cumplidos trabajando en Weston, Estados Unidos, con uno de sus más cercanos amigos, con quien creó una aplicación para realizar labores del hogar.

El trabajo actual de Vicente Araneda

Así lo contó en una conversación con La Cuarta, detallando que "hicimos con un amigo una aplicación de labores domésticas y la idea surgió del papá de mi amigo y mi papá. A los dos se le ocurrió que deberíamos empezar a hacer algo, comenzar a trabajar, porque yo hacía algunos trabajos pero no era constante".

Y es que Vicente, cuando trabajaba, lo realizaba de forma esporádica, un par de veces al mes. "Ganaba mi platita, pero no era nada constante", expresó. A días de haber estrenado la plataforma laboral, ha tenido un inicio prometedor.

"Se pusieron de acuerdo y el papá de mi amigo vino con esta idea que acá en Estados Unidos puede funcionar mucho y es verdad, está funcionando súper bien. Así surgió todo, hicimos la aplicación, hicimos la cuenta Instagram y todo bien. La reacción de mis papás fue más de orgullo, orgullo de que su hijo está trabajando, que se está esforzando para ganarse su plata", apuntó.

¿Quiere ser animador de televisión?

Este trabajo lo mantiene ocupado durante este tiempo, pero no se proyecta en esto para el resto de su vida. En la conversación, Vicente indicó que si bien no sabe en qué le gustaría trabajar, sí pretende que sea algo relacionado con el deporte.

"Lo que estoy pensando hacer es terminar mi carrera universitaria acá y después ir a España a hacer un curso como entrenador de fútbol", indicó, aunque esclareció que si ese plan no resulta, continuar con el camino de su padre no le parece una mala idea.

"He estado pensando mucho en lo de animar programas, así como hace mi papá, seguirle los pasos. Tampoco me disgusta la idea, no me disgusta para nada, pero creo que estoy más inclinado a lo de ser un entrenador. Por ahí cuando sea más grande o si es que no funciona muy bien lo de entrenador de fútbol, yo creo que me podría ir tirando más a ese lado de animador, programas y televisión", finalizó.

Todo sobre Famosos chilenos