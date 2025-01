"Eso no cambiará": Coté López se sincera y aclara como es su relación actual con Luis Jiménez

28 en. 2025 - 09:04 hrs.

La pareja compuesta por María José "Coté" López y Luis "Mago" Jiménez fue una de las más queridas y llamativas para el mundo del espectáculo nacional. Sin embargo, y luego de casi 18 años de matrimonio, ambos anunciaron su separación en noviembre de 2023.

Por otro lado, el exfutbolista había señalado que los dos estaban realizando los trámites de divorcio. De hecho, firmaron los respectivos papeles en enero de 2024, según señaló el propio Jiménez.

Coté López aclara su situación actual con el Mago Jiménez

A través de su cuenta de Instagram, "Coté" López subió un particular registro en el que se le ve haciendo un lipsync de la canción "Querida yo" de Yami Safdie y Camilo. La publicación generó cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes la asociaron como una indirecta para su exmarido.

Sin embargo, fue la propia modelo e influencer quien compartió una historia para aclarar la situación y, de paso, se refirió a la relación actual que tiene con "Mago" Jiménez.

"Voy a decir esto solo una vez. Si me subo cantando música despechada, triste o whatever, si subo videos de canciones, si subo frases o lo que sea... jamás será una indirecta para nadie. No es mi estilo y no lo será nunca, las cosas las digo de frente", partió señalando "Coté" López.

Luego, recalcó que "mucho menos sería algo para Luis. Llevamos 1 años y meses separados ya (cambien página, porfa, jajaja). Que no estemos juntos no quiere decir que lo odie o lo que se imaginen, por el contrario, para mí él es una de las personas más maravillosas que he conocido en mi vida y eso no cambiará".

Cabe recordar que fruto de su larga relación, la expareja tuvo cuatro hijos: Sus trillizas de 14 años (Isidora, Rebeca y Rafaela) y su hijo Diego, quien tiene 8.

Mira la historia que compartió Coté López acá

Instagram

Todo sobre María José López