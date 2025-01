Otra polémica: Claudio Narea cuenta confesión de Pedro Lemebel sobre "escena de celos" con Jorge González

25 en. 2025 - 11:15 hrs.

El pasado 23 de enero se conmemoraron 10 años del fallecimiento de Pedro Lemebel, escritor y artista chileno que ganó reconocimiento entre fines de la década de los 90 y durante los años 2000, con títulos como "Tengo miedo torero". En este contexto, son varios los tributos y declaraciones que han surgido alrededor de su memoria.

Entre quienes han compartido su testimonio, está el cofundador y guitarrista de Los Prisioneros, Claudio Narea. Es así que, a través del libro compilatorio "Las Viudas Odiosas de Lemebel", el músico reveló una presunta "escena de celos" entre el escritor y su compañero de banda, Jorge González.

"Él sabía que tú me gustabas"

El relato de Narea se titula "Pedro, maestro" y forma parte del proyecto literario "Las Viudas Odiosas de Lemebel", editado por el periodista, activista y amigo del fallecido escritor, Víctor Hugo Robles. "Un día lo invité a almorzar a mi casa en Maipú, donde fue agasajado cariñosamente por mi familia", rememora el músico dentro de su testimonio, en el cual rescata la historia de su amistad con el artista.

En el relato, además de profundizar acerca de la estrecha amistad que sostuvo con Pedro Lemebel por casi 20 años, el guitarrista compartió un particular episodio que tiene como protagonistas a su excompañero musical, Jorge González, y al propio cronista.

Cabe recordar que en 2014, Narea declaró públicamente que él atribuía el quiebre de su relación con González a una "obsesión" de parte del vocalista. "Lo que dije en el correo era 'si me hubieras dicho cuando teníamos 15 que sentías algo distinto por mí, habríamos seguido siendo amigos'", contó en ese entonces.

Tras el revuelo que provocaron estas afirmaciones, Narea relata que fue contactado por Lemebel, quien le confesó un tenso cruce que tuvo con González. "Me odió. Me tiró una mala onda, aunque le gustaba lo que yo escribía, pero él sabía que tú me gustabas de antes... o sea, eran celos jajaja", le comentó el escritor.

Pese a esta declaración, el guitarrista señala que la admiración de Pedro nunca intervino en su amistad. "Recuerdo haber tenido muy lindas conversaciones con Pedro. Nos vimos muchas veces. Él fue una de las primeras personas a la que le conté mi historia (...) fue un muy buen amigo. Lo visité en el hospital y fuimos juntos también a Villa Grimaldi, él a leer en público, y yo a cantar. Estuve en sus performances y también en sus cumpleaños", narró Narea.

Finalmente, el músico agregó que "de no tener una opinión sobre los homosexuales, al inicio de nuestra amistad, pasé a conocer a un grande, a uno que brillaba por donde pasara", en memoria del estrecho vínculo que sostuvo con Lemebel hasta su muerte en 2015.

