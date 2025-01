"Ha sido muy angustiante": Daniela Palavecino vive a 20 minutos de uno de los focos de incendios en Los Angeles

13 en. 2025 - 19:10 hrs.

Los últimos días, la ciudad de Los Angeles, en Estados Unidos, ha sido azotada por voraces incendios que han cobrado vidas de decenas de personas, también dejando enormes zonas boscosas y casas reducidas a cenizas.

Quien vive cerca de uno de los lugares más afectados por el fuego es la actriz Daniela Palavecino, quien tiene residencia hace ya varios años en Culver City, localidad que se encuentra a solo 20 minutos de uno de los focos más voraces del mega incendio.

La angustia de Daniela Palavecino

En conversación con Las Últimas Noticias, Palavecino contó como ha vivido esta situación: "Ha sido muy angustiante, incierto y terrible, tengo conocidos y amigos que perdieron todo. Vivo relativamente cerca, no en una zona de riesgo, pero todo puede cambiar".

Consciente de lo anterior, junto a su familia tienen un plan de contingencia ante una posible evacuación. Junto a su pareja mantienen maletas armadas y han estado monitoreando en todo momento los focos de incendio con una aplicación especial.

"No he tenido mucho tiempo para flaquear ni debilitarme, he llorado a ratos... A mis amigos que se quedaron sin lugar les ofrecí que vengan a mi hogar, pese a que estemos apretados, pero qué importa. La situación está controlada, pero puede cambiar en cualquier momento y tengo que ver cómo voy a ayudar", señaló.

En caso de que la emergencia finalmente llegara a su casa, Palavecino no descarta venirse a Chile o moverse dentro de Estados Unidos. "Nuestra vida está acá, pero sí hemos pensado qué pasaría si tenemos que evacuar, si tuviéramos que tomar un avión. Una de las posibilidades sería ir un rato a Chile o quizás a un lugar más cerca dentro de Estados Unidos, en auto", sentenció.

