¡Cumplieron 14 años de matrimonio! El romántico mensaje de Maura Rivera a Mark González por su aniversario

El matrimonio entre Maura Rivera y Mark González cumplió un nuevo año de aniversario, así que la exparticipante de "Rojo" le dedicó una publicación en Instagram para recordar su historia de amor, la que se formalizó ante el altar el 7 de enero de 2011.

A 14 años de ese gran hito, la pareja celebró con románticos mensajes mediante sus redes sociales, en donde sus seguidores les expresaron las felicitaciones.

La publicación de Maura Rivera dedicada a su marido Mark

"La historia más bonita que el destino escribió en mi vida. Felices 14 años de matrimonio, mi amor. Te amo hoy y siempre, Mark González", escribió la conocida bailarina.

Ante la dedicatoria, el exfutbolista no tardó en responder en los comentarios: “Te amo, mi amorcito hermosa".

Las reacciones de los seguidores

Los seguidores de la pareja no tardaron en aparecer, comentando solo mensajes de elogio: "Por favor, no se separen","son un ejemplo digno" o "por ustedes no dejaré de creer en el amor", fueron algunas de las interacciones.

Recordar que la pareja hoy vive en Estados Unidos, junto a sus hijos Mark, de 13 años, y Luciana, de 9.

