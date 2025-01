"No le compro el papel de víctima": Ignacia Michelson detalló antigua polémica con Faloon Larraguibel y su exmarido

08 en. 2025 - 11:10 hrs.

Ignacia Michelson y Faloon Larraguibel son dos figuras del espectáculo nacional que se han caracterizado por su personalidad frontal y directa.

Si bien ninguna ha compartido en un mismo espacio televisivo, la exparticipante de "Resistiré" dejó entrever que la otrora integrante de Yingo no es alguien de su agrado.

Ignacia Michelson explica su mala onda con Faloon Larraguibel

A través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, un seguidor le consultó a Ignacia Michelson: "¿Por qué Faloon no es de tu agrado?".

Su respuesta no tardó en llegar, señalando que su mala onda con ella data de años atrás, cuando Larraguibel aún se encontraba en pareja con el futbolista Jean-Paul Pineda.

"Cuando era más chica, su ex le hablaba a todas y (Faloon) me trató súper mal y yo como '¡por qué no le dice a él, si yo no pesco a los futbolistas!'", expresó la influencer.

Luego, contó que Larraguibel "no me habló en buena onda, me habló de la peor manera. Y lo hizo con varias, como si la culpa fuera nuestra. No pasa nada, ¡no le creo!".



Faloon "no es santa de mi devoción"

Sin embargo, lejos de terminar la polémica, esta siguió creciendo, ya que otro seguidor le hizo una segunda pregunta: "Pero fue hace ene de tiempo lo de la Faloon, uno va creciendo y aprendiendo como tú y todo".

Ante lo anterior, Ignacia contó que "ella lo siguió haciendo hasta el último, lo hizo con muchas amigas, ya que el flaco le hablaba a todas. La encuentro linda, pero no es mi agrado. No a todos le podemos caer bien, hay mucha gente que también no le agrado y no me hago problema".

Por último, la exGran Hermano recalcó que "cómo le explico que si no es mi agrado alguien es normal, le creo 100%, pero ella también no es santa de mi devoción por cómo fue conmigo, de algo que no hice nada y cómo fue con muchísimas mujeres, no le compro el papel de víctima".

Instagram

Instagram Instagram

Todo sobre Famosos chilenos