"Se veía muy cansado, choqueado, agotado": Habla hombre que refugió a Jorge Valdivia en su auto a la salida de la cárcel

Mientras Jorge Valdivia esperaba a su abogada y a sus familiares afuera de la cárcel de Rancagua, luego de que la Corte Suprema revocó su prisión preventiva y lo dejó con arresto domiciliario nocturno, un hombre se acercó y le ofreció refugiarlo en su auto por unos minutos.

El exfutbolista se veía visiblemente emocionado tras quedar en libertad, por lo que Daniel Rodríguez le ofreció ayuda para esperar en un lugar más tranquilo, sin el asedio de la prensa. Ahora, este hombre contó cómo fue su experiencia con Valdivia durante aquellos minutos.

"Se veía muy cansado, choqueado, agotado"

A raíz de una descoordinación entre Gendarmería y su abogada, Paula Vial, el exjugador de la Selección Chilena permaneció por largos minutos en soledad sentado en un tronco y con dos bolsas afuera de la cárcel.

"Se veía muy cansado, choqueado, agotado", contó Daniel Rodríguez al matinal de TVN, por lo que primero le pidió una foto y luego le ofreció llevarlo lejos de los medios de comunicación.

"Le dije: 'Jorge, ¿qué te parece si te puedo sacar?', y me comenta que está esperando a su abogada y yo le digo: 'No, solamente de aquí, para que puedas despejarte un poco del tema de la presión de la prensa’. Me dice: 'Si no tienen ningún problema...', y yo le dije: 'Por supuesto que no’, y de ahí lo subí al auto y lo saqué. No era la finalidad de llevarlo a algún lado, sino que solamente de alejarlo de la prensa", relató.

"Fue muy agradecido"

Este hombre contó que en principio solo quería sacarse una foto con él, pero tras verlo en malas condiciones se lo llevó. "Me moví con él a unos 250 metros para sacarlo de todo el tema y fue muy agradecido por el gesto que tuve con él, porque fue un descanso", contó Rodríguez.

"En las condiciones que estaba, la persona que prácticamente conquistó el mundo y verlo en la manera que estaba, y es algo (la denuncia) que todavía no está comprobado", argumentó el hombre.

Finalmente, tras una espera de cerca de media hora, llegó la abogada de Valdivia para llevarlo a la casa de Daniela Aránguiz, lugar en el que cumplirá la medida cautelar.

