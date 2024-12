"La Guarén" confirma el fin de su relación con Nico Solabarrieta en medio de rumores de infidelidad: "Nos tenemos mucho cariño"

29 dic. 2024 - 09:15 hrs.

Valentina Torres, más conocida como "La Guarén", salió a confirmar los rumores que surgieron sobre el quiebre en su relación con el exfutbolista Nicolás Solabarrieta.

Cabe recordar que ambos iniciaron un intenso romance tras coincidir en un espacio televisivo, algo que parecía sólido, sin embargo, recientemente se hablaba de una supuesta infidelidad por parte de "Nico".

¿Qué dijo "La Guarén"?

Fue la joven quien salió a aclarar el tema, a través de un espacio de reacciones vía streaming, donde se tomó un tiempo para declarar: "Yo y Nicolás sí terminamos. Estamos bien, de hecho, nos llevamos muy bien, nos tenemos mucho cariño".

"Vi que había varias personas diciendo varias mentiras, hay cosas que están circulando y quiero decirles que no son reales. No existe nada de mensajes ni infidelidades y que no sé qué. Simplemente, nosotros somos veinteañeros, igual que todos ustedes, somos jóvenes", comentó.

Sobre las verdaderas razones del fin de su relación, explicó que, "nosotros queremos mantener nuestra relación en privado, también las razones por las cuales que terminamos también van a quedar siempre en privado".

"Solamente pedir respeto, que no se metan, que por favor no vayan a atacar a Nicolás por difamaciones que al final no son reales porque realmente nosotros nos queremos mucho y nadie sabe qué puede pasar adelante, nadie sabe qué pasará en este tiempo", concluyó.

