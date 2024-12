Miguel Piñera revela de qué ha vivido durante toda su vida: "Es un mito"

28 dic. 2024 - 13:15 hrs.

Miguel "Negro" Piñera conmocionó al mundo del espectáculo tras revelar que fue diagnosticado con leucemia aguda. Desde entonces, el músico y empresario de 70 años de edad ha estado presente en diversos programas de farándula entregando detalles acerca de su diagnóstico y poco alentador pronóstico.

En conversación con "Mucho Gusto", Piñera afirmó: "Me encantaría morir arriba del escenario, ese siempre ha sido mi sueño".

"Nunca he tenido plata"

No obstante, el estilo de vida del hermano del fallecido expresidente Sebastián Piñera no ha estado exento de especulaciones.

En una reciente entrevista al programa "Primer Plano" de Chilevisión, el músico aseguró: "Nunca he tenido plata. La verdad es que la plata que he tenido me la he farreado con los amigos y con las amigas, porque he tenido varios boliches y he trabajado harto".

En esa misma línea, Piñera respondió a los rumores que lo vinculan a un estilo de vida más bien relajado y privilegiado. "Aunque la gente dice 'el Negro nunca ha trabajado', 'al Negro lo mantienen'... Eso es un mito, señoras y señores. He tenido más de 30 restaurantes, he cantado desde los 16 años", manifestó.

Finalmente, el "Negro" Piñera afirmó que "nunca me han interesado mucho los bienes materiales, prefiero el cariño de mi familia, sobre todo el cariño de mi gente, de mi Chile".

