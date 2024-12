"Si les dijera de qué partido es...": Belén Mora asegura que un político chileno le coqueteó

19 dic. 2024 - 11:35 hrs.

La comediante Belén Mora ha encontrado en su cuenta de Instagram, precisamente en sus historias, una forma potente de conectarse con sus seguidores, a quienes les pide que le dejen, mediante la caja de respuestas, sus opiniones sobre temas en particular.

Por ejemplo, la temática de esta semana fue contarle "chismes" sin juzgar, siguiendo la tendencia viral "escuchamos y no juzgamos". Y para dar el ejemplo, decidió contar un trascendido de ella misma, que combina su vida amorosa con la política chilena.

La confesión de Belén Mora

A través de sus stories, Belén partió señalando "Ya... esto yo no lo he contado. Es para que ustedes se suelten y cuenten". Luego de aquello, prosiguió con este inesperado vínculo amoroso que no se concretó.

"Lo voy a decir acá y no voy a responderle a nadie ninguna pregunta al respecto. Solo me voy a sacar este cahuín del alma. Hay un diputado de la República que me estuvo joteando mucho tiempo, con el que me junté un par de veces y no pasó nada", rememoró.

Tras señalar que tal vez ahora es senador, aunque no lo tiene claro, Mora indicó riendo que "si les dijera de qué partido es, se mueren de la risa", sin mencionar concretamente de qué tendencia es el político con el que salió.

Siguiendo en esta línea de chismes personales, Belén recordó que un candidato político también la contactó, pero no para coquetearle, sino que para contratarla para un show de humor.

"Me llamaron para hacer stand up... de un partido del que ustedes jamás se imaginarían que me podrían llamar. Me dijeron 'te pagamos tanto y, si accedes, te vamos a mandar el guión de lo que tienes que decir'. Comprenderán que les dije que no, que muchas gracias. Era harta plata, pero dije que no... y nunca supe quién tomó el evento, porque alguien lo hizo. Me encantaría saber qué humorista fue", reconoció.

