Amigos de ella pagaron el pasaje del joven a Chile desde Canadá: Así fue el emotivo reencuentro de Cata Piulido con su hijo

Un emocionante momento fue el que vivió durante esta semana Catalina Pulido, quien tras haber sufrido la muerte de primogénito, Sasha Von Knorring, a fines de octubre de este 2024, vivió un esperado reencuentro con León Reyes, su hijo menor, radicado en Canadá.

León se mudó de Chile a Norteamérica durante el primer semestre de este año, con el objetivo de buscar nuevos horizontes laborales y profesionales. Desde marzo que no veía a su madre y recientemente no pudo asistir a los funerales de su hermano.

El reencuentro de Cata Pulido con su hijo

Quienes gestaron el regreso de Reyes a Chile fueron los amigos de Pulido. Se encargaron de reunir el dinero para el pasaje que trajo de vuelta al joven a nuestro país. Él tenía intenciones de venir para el verano, no obstante, decidieron adelantarlo para darle una sorpresa a la actriz.

"Varias personas, entre amigos de la vida, compañeros de trabajo de la Cata del mundo televisivo, todos aportaron", reveló Guillermo Ruiz a Las Últimas Noticias (LUN), revelando que lograron comprar un pasaje mucho más barato que el precio normal.

A su llegada a Chile, este lunes 16 de diciembre por la mañana, aprovecharon que Pulido tenía actividades agendadas durante gran parte de la mañana. Cuando volvió al condominio donde reside se dio el reencuentro con León que vimos en redes sociales, en el que el joven aparece desde la maletera de un auto.

Guillermo dejó en claro que tras la sorpresa, Catalina agradeció, aunque luego se molestó por no haberse enterado antes de esto. "Eso la tenía muy enojada. Decía que como no se había dado cuenta. A varias personas casi se le cae el casete (...) pero la Cata no cachó nada", indicó.

Por último, sobre cómo se encuentra Catalina a casi dos meses del fallecimiento de Sasha, Guillermo explicó que, "uno tiene días y días; los momentos de soledad son los más nostálgicos, ahí la noto más baja, pero la Cata tiene una fuerza tremenda, se mantiene ocupada".

