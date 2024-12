"Me emocioné": Maura Rivera recibe sus 40 años con romántica sorpresa de Mark González

19 dic. 2024 - 01:00 hrs.

La bailarina y empresaria, Maura Rivera, celebró sus 40 años en compañía de su marido, el exfutbolista Mark González. La exchica "Rojo" compartió con sus seguidores parte de lo que fue el día de su cumpleaños desde Miami, donde reside junto a su familia desde hace unos meses.

"Gracias, mi amor, por la sorpresa" escribió Rivera junto a un registro de regalos y cartas escritas por su esposo e hijos Luciana y Mark.

Además de los obsequios visibles en la fotografía compartida por la excocotera, se entiende que parte de la sorpresa incluyó un video preparado por su familia.

"Qué lindo video me hicieron. ¡Gracias a todos! Me emocioné y me reí", declaró Maura a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram.

En la dedicatoria que escribió el exseleccionado nacional se lee el mensaje "Feliz cumpleaños, mi vida hermosa", al lado de la carta que redactó junto a sus hijos.

Finalmente, la exchica "Rojo" cerró la jornada de su cumpleaños con palabras de agradecimiento a quienes le expresaron su cariño en este día. "¡Hoy es mi día! Estoy de cumpleaños. Gracias a todos quienes me han saludado", escribió.

