Está casado y es padre de una niña: Así luce el actor Jeremy Sumpter, a 20 años de dar vida a "Peter Pan"

Jeremy Sumpter saltó al estrellato luego de protagonizar la cinta "Peter Pan" en 2003. Pese a que ya pasaron más de dos décadas, aquella interpretación sigue siendo una de sus actuaciones más recordadas por sus fanáticos.

El actor se quedó con un papel tras una extensa búsqueda a nivel mundial. Gracias a su versatilidad y carisma, Jeremy, que en ese momento tenía 14 años, fue seleccionado de entre cientos de jóvenes que se presentaron a la audición.

Según Sumpter, fue su energía y su capacidad para hacer el personaje "real", en lugar de limitarse a representar una versión fantástica, lo que lo hizo destacar entre los demás candidatos.

El presente de Jeremy Sumpter

A pesar de que nunca dejó la actuación tras "Peter Pan", no ha vuelto a repetir el éxito que tuvo en aquella producción. Posteriormente, participó en películas como "Cyber Seduction: His Secret Life", "You're So Cupid", "The Culling" y "Animal".

Además, Sumpter también tuvo participación en series como "CSI: Miami", "Clubhouse", "The Glades" y "Friday Night Lights".

Durante el 2022, Jeremy Sumpter se casó con su pareja de nombre Elizabeth y tuvo a su primera hija, llamada Lucy Snow. A sus 35 años, se prepara para los lanzamientos de "Chapel" y "The Fall", dos largometrajes en los que tiene un rol protagónico.

Así luce actualmente Jeremy Sumpter

