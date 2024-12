"No te reconocí": El emocionante reencuentro de Cata Pulido con su hijo menor que estaba en Canadá

17 dic. 2024 - 17:09 hrs.

Un emotivo momento fue el que vivió la actriz Cata Pulido, quien hace poco más de un mes informó la muerte de su hijo mayor, Sasha Von Knorring, tras haber pasado varias semanas internado en una clínica capitalina por un problema de salud que no fue dado a conocer.

Pulido ha mantenido un perfil alejado de los medios de comunicación desde este trágico suceso, refugiado principalmente en su familia. Y quien llegó durante los últimos días a reforzar este núcleo de amor fue el otro hijo de la actriz, León.

Recordemos que León Reyes, de 21 años, se fue en el primer semestre de este 2024 a trabajar a Canadá, buscando nuevos horizontes profesionales, tras haber vivido una serie de asaltos y robos mientras residía en nuestro país.

La sorpresa de León a Cata Pulido

Mediante un video, Cata subió un video en donde aparece la emotiva sorpresa que León le dio a su madre. El joven se escondió en el maletero de un auto blanco, el cual, detenido, descendió de este ante la actriz, quien no lo reconoció en un primer momento.

"Ay, Dios mío... por eso me decías que no te llamara, mi guagua, qué rico verte", se escucha decir a Pulido, quien además mencionó lo cambiado que está León. "No te reconocí, me costó", le confesó a su hijo, a quien le dio un tierno abrazo.

En la descripción de la publicación, Cata no ocultó su felicidad frente a la visita de su hijo menor. "Hace mucho tiempo no tenía una alegría tan grande... Gracias a todos por hacer esto posible. Tengo la mejor red de contención... Gracias universo... Gracias", redactó.