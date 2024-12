"No puedo estar bailando hasta los 50 años": Fabricio Vasconcelos entregó sus razones que lo llevaron a dejar Porto Seguro

14 dic. 2024 - 21:45 hrs.

Uno de los rostros emblemáticos del género musical del axe es Fabricio Vasconcelos, quien se hizo conocido tras ser parte de la agrupación Porto Seguro y también por participar en el extinto programa juvenil de Mega, "Mekano".

Cabe recordar que hace meses atrás se confirmó el regreso de Porto Seguro con Paloma Fiuza, Vivi Rodrigues, Thiago Cunha y el mismo Fabricio. Además, el conjunto brasileño se presentará en la siguiente edición del Festival del Huaso de Olmué.

Sin embargo, se dio a conocer que Vasconcelos dejó la agrupación motivado, principalmente, para pasar tiempo con su familia.

Las razones de Fabricio para dejar Porto Seguro

En conversación con LUN, el bailarín partió contando que "cuando tomé el proyecto de Porto Seguro, lo encontré entretenido, bonito, volver a recordar, pero eso siempre lo he hecho en mis eventos de forma individual. Hoy, después de tantos años, uno igual toma algunas decisiones sobre lo que hacer y qué no".

Después, Vasconcelos agregó que "cuando tomas la responsabilidad con un grupo, ya no puedes decir que al ensayo no vas, o que no irás a una fecha, a grabar una coreografía o a un lanzamiento del disco. Así lo hemos hecho hace 25 años, cuando no teníamos familia".

Por otro lado, Fabricio sinceró que "siempre les dije a los chicos que volver a Porto Seguro no era por un tema económico, sino que quería que mis hijas vieran lo que el papá fue hace más de 20 años. Pero poniendo en la balanza, estar fuera, viajar y todo eso, de partir de nuevo, la verdad es que prefiero pasar tiempo con mis hijas".

"Quiero estar más presente. No voy a dejar de trabajar ni nada. Quiero estar más tiempo con ellas y con Mariela... Disfrutarlas más", recalcó el bailarín.

"No hubo peleas, discusión, absolutamente nada"

En otro ámbito, Fabricio Vasconcelos entregó detalles de qué pasará con Porto Seguro, a lo que mencionó que "todo bien. Tengo que firmar un contrato con ellos por los derechos del disco. Para mí no es ningún problema que ellos sigan, les deseo lo mejor. Partir de nuevo, desde cero, no lo quiero. Ya no tengo 20 años. Si bien tengo todas las energías, viajo todos los fines de semana, yo manejo mi agenda y partir de nuevo, ya no".

"Trabajé durante 25 años para llegar a la posición en la que estoy de decir: Eso hago y eso no. Hoy es mi familia. Hoy estoy tranquilo, sin depender de eventos. No puedo estar bailando hasta los 50 años", agregó.

Sobre como fue la salida de la agrupación brasileña, Fabricio sinceró que "no hubo peleas, discusión, absolutamente nada. Hay la mejor de las ondas. Ellos entendieron completamente. Les deseé buena energía, suerte, lo mejor. Yo seguiré haciendo mi carrera solo".

"Hay la mejor onda entre nosotros, no somos amigos, pero somos excelentes compañeros de trabajo. Con Thiago y Viví he hecho trabajos", concluyó Vasconcelos.

