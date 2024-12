Tras su último infarto al corazón: Profesor Rossa vuelve a los escenarios

05 dic. 2024 - 23:20 hrs.

Tras sufrir varios problemas cardíacos en los últimos años, Iván Arenas, más conocido como Profesor Rossa, sigue vigente en los escenarios nacionales. La otrora figura de televisión tendrá una nueva gira para presentarse con su show de humor en varias ciudades durante enero de 2025.

El comediante dará el vamos al próximo año con "Dado de Alta", un espectáculo en el que contará anécdotas y detalles del momento en que sufrió su último infarto al corazón.

"En esta inédita presentación, el también ex rostro de televisión relata, muy a su estilo sin censura, íntimas situaciones que le ocurrieron en medio de su problema de salud, desde el inicio de la emergencia, pasando por su traslado en ambulancia, hasta lo que significó su internación y recuperación", remarcaron desde su staff.

Arenas además comentó que pretende crear un museo del Profesor Rossa, teniendo en consideración el aporte desde "la educación y el entretenimiento" que realizó durante sus más de 20 años en televisión.

"Me he dado cuenta de que tengo tanta recopilación de datos curiosos, anecdóticos, relevantes, sorprendentes, que no quiero perderlos", remarcó.

¿Dónde se presentará?

La gira de Dado de alta, el nuevo show de Iván Arenas, comenzará en enero de 2025 con las siguientes fechas:

Concepción: 9 de enero.

La Serena: 11 de enero.

Iquique: 24 de enero.

Arica: 25 de enero.

Valdivia: 30 de enero.

¿Cómo comprar entradas?

Las entradas pueden ser adquiridas a través del sistema Goldenpass, a excepción de

la presentación Valdivia que es mediante Passline.

Todo sobre Famosos chilenos