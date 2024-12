Actor de "Loki" se encuentra viviendo en la calle: Denunció abusos de parte de su familia

03 dic. 2024 - 16:36 hrs.

Preocupación es la que existe entre los fanáticos de Marvel, debido a que uno de los actores de la serie "Loki", Jack Veal, quien encarnó a Kid Loki en la serie del dios nórdico, se encuentra por estos días viviendo en la calle, debido a lo mal que la estaba pasando en la casa con sus padres.

Así lo contó en un video de TikTok, en el cual denunció que en su casa paterna vivió maltrato físico y emocional. Por lo mismo, no se aguantó a cumplir 18 años y decidió salir de allí, aunque sin ningún peso en sus bolsillos, no quedándole más opción que pernoctar en la calle.

Complicada situación familiar

Y es que debido a que aún no tiene la mayoría de edad, son sus padres los que administran sus finanzas, teniendo ellos en su poder no solo las ganancias que logró en "Loki", sino que también en otros trabajos que ha realizado, como en "The End of the F***ing World".

En su declaración, además de haber revelado sufrir abusos físicos y mentales de parte de sus padres, el adolescente también contó que fue diagnosticado dentro del espectro autista y trastorno de déficit atencional. Se encuentra además en evaluación por psicosis y trastorno bipolar.

"No tengo adónde ir y necesito ayuda. Los servicios sociales se niegan a ayudarme a pesar de lo que les he dicho, estoy desesperado. He estado durmiendo en la calle. Ahora duermo en una caravana con las ventanas destrozadas. Es inseguro", señaló en un video.

La esperada ayuda llega

Tras haber pasado algunos días en la calle, la mañana de este martes 3 de diciembre, el joven subió otro video a sus redes sociales en el que celebró que al fin, servicios sociales se contactó con él y coordinarán una reunión para brindarle un lugar para vivir.

"(Servicios sociales) quieren reunirse conmigo mañana para incluirme como potencial candidato a hogar de acogida y apoyo (...) Dios los bendiga a ustedes, muchas gracias. Les haré saber cómo va la reunión", concluyó en el video de TikTok que se hizo viral en redes sociales.

