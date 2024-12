Michelle Carvalho volvió a realizar campañas en lencería tras cinco años: "Haciendo las cosas que me hacen feliz"

03 dic. 2024 - 20:04 hrs.

Un importante regreso al modelaje fue el que vivió Michelle Carvalho durante esta semana. Lo anterior porque la brasileña, tras cinco años sin aceptar ninguna campaña fotográfica de marcas de lencería, se sumó a una sesión de fotos navideña de ropa interior de renombre internacional.

En las imágenes, se ve a Michelle luciendo diferentes conjuntos, que van desde el body al clásico sostén y calzón, con diferentes diseños, estampados y transparencias, así como también un pijama, obteniendo miles de "me gusta" de parte de sus seguidores.

Michelle Carvalho feliz con la campaña

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Carvalho reveló que quedó más que satisfecha con el resultado de las fotos. "De todo lo que me probé, esos looks fueron los que me hicieron sentir más bonita, así que para el momento de la grabación intenté proyectar toda la felicidad que actualmente estoy sintiendo", señaló.

La brasileña aseveró que tras su paso por el reality, ahora está más segura de sí misma. Por lo mismo, y gracias a todos sus seguidores, decidió aceptar esta propuesta. "Ahora que tengo la oportunidad de darles más contenido, hecho con mucho amor, simplemente me liberé ante la presión de querer ser o parecer ser perfecta a ojos de quienes me critican. Simplemente, estoy haciendo las cosas que me hacen feliz", sentenció.

Asimismo, relevó el apoyo que le ha dado Pedro Astorga, con quien se rumorea tiene algo más que una simple amistad. "Tenemos una confianza única y él también me ha impulsado a seguir avanzando con esta nueva imagen que evidentemente no es del gusto de todos. Y es precisamente lo que uno espera de sus más cercanos, que te animen a ser más valiente y no querer agradar a quienes no forman parte de la gente que te quiere", indicó.

Haciendo un balance sobre cómo ha cambiado su vida este 2024, aseguró que "evalúo el 2024 como un año lleno de aprendizajes, que me entregó la seguridad para recibir el 2025 con todos los proyectos que trae de una manera más optimista. Estoy agradecida de estar donde estoy, pero sé que lo que viene me hará avanzar aún más".

