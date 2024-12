"No tuve opciones": Amanda Cibely asegura que Flaviana Seeling la sacó de Axé Bahía tras quedar embarazada

03 dic. 2024 - 12:04 hrs.

Varios han sido los bailarines que pasaron por Axé Bahía. Entre ellos, se encuentra Amanda Cibely, quien fue abruptamente sacada del grupo luego que quedara embarazada de otro de los integrantes de la agrupación, Jefferson Barbosa, fallecido hace algunos años.

Cabe precisar que, lamentablemente, el embarazo de Cibely no logró llegar a término, perdiendo al bebé en gestación cuando tenía cerca de 6 meses. Tras la recuperación de este traumático evento, Amanda nunca más pudo volver a Axé Bahía.

La enemistad de Amanda y Flaviana

Así lo contó en una entrevista con FMDOS, revelando que fue Flaviana Seeling, quien hoy ejerce el liderato del grupo, evitó su reingreso. "Mi salida de Axé Bahía fue porque me embaracé, de Jefferson, que era mi pololo. No estaba en condiciones de seguir bailando, fue un embarazo complicado y me regresé a Brasil para estar con quien me podía cuidar, porque yo pasaba mucho tiempo sola porque Jefferson salía a hacer eventos".

"Perdí el bebé a los casi seis meses y Flaviana no me dio la oportunidad de volver al grupo", recordó sobre Seeling. Por lo mismo, lejos de quedarse alejada de los escenarios, en Brasil formó su propia agrupación, competidora de Axé Bahía.

"Formé otro grupo en Brasil, que es el grupo Carambaxé, y los traje a Chile, porque yo quería volver a este país sí o sí", acotó. Sobre su salida, aseguró que fue "injusto", culpando incluso a Flaviana por el término de su relación con Barbosa.

"No fue justo, no lo esperaba y ni siquiera pude regresar a Axé Bahía, no tuve opciones. Hubo unas manipulaciones por parte de ella que influenció hasta tal punto que mi relación con Jefferson se terminó", aseveró.

