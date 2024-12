"No supe cómo reaccionar": Gissella Gallardo contó que vivió un abuso en un gimnasio por parte de personal trainer

30 nov. 2024 - 21:15 hrs.

Gissella Gallardo dio a conocer un terrible hecho del que fue víctima tras acudir a un gimnasio en la comuna de Las Condes, región Metropolitana, donde señaló que no supo cómo reaccionar.

La periodista y expareja de Mauricio Pinilla contó en "Sígueme", programa del que es panelista, que un personal trainer se aprovechó de sus facultades para propasarse con ella.

"Uno no reconoce y no quiere creer que te están haciendo como lo que están haciendo y que es verdad. A mí me pasó a mis 41 o 42 años, que estaba yendo al gimnasio con un personal trainer muy reconocido de Las Condes", partió contando la comunicadora.

Sobre el episodio del abuso, Gallardo señaló que "por casualidad nos quedamos solos en la clase y empieza a decir 'ya, vamos a elongar' y yo me sentía súper incómoda y decía como que 'me tengo que ir, me tengo que ir'. Y me quedé callada".

Luego de lo vivido, la periodista dijo que llamó a su hermana para contarle el abuso que había vivido. "Después llamé a mi hermana y le dije 'te morí lo que me pasó, este gallo como que me toqueteó entera'. Y en posiciones que me quedé helada y no supe cómo reaccionar", indicó.

Por último, Gissella Gallardo hizo una reflexión en que a algunas mujeres les cuesta parar una situación de abuso, debido a que no saben cómo reaccionar en el momento.

"Sabiendo que yo reacciono siempre a las cosas, tengo un carácter súper fuerte, veo alguna injusticia y yo me meto, o veo accidentes y yo me meto. Acá me quedé helada porque decía si me había pasado yo nomás los rollos", finalizó la periodista.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

