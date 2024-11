Gissella Gallardo revela la decisión que tomó Mauricio Pinilla para volver con ella

28 nov. 2024 - 17:38 hrs.

Aunque al principio la separación entre Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla estuvo marcada por momentos de tensión, con el tiempo su relación ha dado un giro positivo, motivados por el objetivo común de priorizar el bienestar de sus hijos.

Así lo han hecho saber ambos en distintas entrevistas. "Nos llevamos la raja, somos excelentes papás, somos compañeros todavía. Nos queremos", reconoció el exfutbolista semanas atrás, mientras que Gallardo de TV afirmó: "Estoy muy orgullosa de él".

Gissella Gallardo revela la condición que puso a Pinilla para volver con él

En el programa "Sígueme", donde Gissella trabaja como panelista, se refirió a su actual vínculo con el exjugador de la "La Roja". Esta vez, no descartó la posibilidad de volver a estar en pareja con el padre de sus tres hijos, ya que aún lo considera "el amor de su vida".

Consultada por su compañera, Daniela Aránguiz, le consultó directamente si habían tenido algún acercamiento amoroso entre ambos, ante lo que ella entregó una llamativa respuesta: "Como no ha pasado nada, él está haciendo como un año de celibato, como Justin Bieber y todos esos".

En este sentido, destacó que aún no ha tomado la decisión de retomar la relación de forma definitiva, ya que prefiere abordar la situación con cautela: "Él me va a esperar hasta que yo esté lista y preparada para volver, si es que quiero volver".

"Me ha pedido pololeo, porque yo le digo que estoy separada. Y él me pide pololeo. Pero no todavía, porque todo paso a paso. No somos pololos porque quiero estar bien segura, no quiero hacerle daño a los niños", sentenció.

