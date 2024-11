"Me hago mis cosas de vez en cuando": José Antonio Neme confesó las intervenciones estéticas que se ha realizado

28 nov. 2024 - 11:49 hrs.

El conductor del matinal "Mucho Gusto", José Antonio Neme, reconoció haberse realizado una cirugía estética que implicó el corte de piel en la parte baja de su espalda, así como otros procedimientos estéticos que van en la línea de mantener su figura.

Así lo explicó en el matinal, donde, a diferencia de otros famosos, habló sin tapujos de las cirugías plásticas que se ha realizado a lo largo de su vida. "Yo me hago mis cosas de vez en cuando, correcciones", partió diciendo ante sus compañeros de matinal.

La cirugía de Neme

"Yo me saqué un pedazo de piel", indicó, tocándose la parte baja de su espalda. Daniel Silva, presente en el estudio, le preguntó si era un "rollito" el que tenía, algo que él descartó de plano, ya que se refería a una piel que había perdido lo terso de antaño.

"Para ser preciso, la piel en la cintura de los hombres generalmente se pone a veces con el tiempo, la piel va poniéndose flácida y ya la fibra no se puede, digamos, como reparar ni con ejercicio ni con hidratación", explicó.

José Antonio se mostró abierto a realizarse todas las cirugías que quiera para mejorar su aspecto, sin embargo, su cirujano de confianza en una oportunidad se negó a operarle una parte, expresándole que "clínicamente no se podía hacer y estéticamente se iba a ver pésimo".

Un criterio que el animador agradeció, y llamó a que las personas que busquen realizarse cirugías plásticas lo hagan con profesionales que aconsejen con responsabilidad a sus pacientes. "Es muy importante que tú confíes en tu médico y que tu cirujano diga, 'no, tú, tu estructura no va a llegar a ser así, eso no se puede lograr, olvídate, tienes que nacer de nuevo'. Creo que uno tiene que confiar en la persona a la cual uno está entregando, digamos, esa responsabilidad", cerró.

