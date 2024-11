Cada uno obtuvo más de cien mil votos: Estos fueron los ganadores de Mega de los Premios Cordillera 2024

28 nov. 2024 - 09:08 hrs.

Durante la noche de este miércoles 27 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los Premios Cordillera, instancia que buscó reconocer, a través del voto popular, lo mejor de la televisión chilena y redes sociales.

Mega estuvo nominado en varias categorías, logrando traerse para el canal varias estatuillas, a través de algunos de sus rostros y actores, que fueron premiados por el público con más de cien mil votos en cada una de sus respectivas categorías.

Los ganadores de Mega

Mejor Animadora: Karen Doggenweiler con 163.302 votos

Karen Doggenweiler con 163.302 votos Mejor Teleserie: "Al sur del corazón" con 158.897 votos

"Al sur del corazón" con 158.897 votos Mejor Actriz Protagónica: Paola Volpato con 129.056 votos

Paola Volpato con 129.056 votos Mejor Actor Protagónico: Pancho Melo con 133.937 votos

Pancho Melo con 133.937 votos Mejor Actriz/Actor de Reparto: Gastón Salgado con 124.651 votos

Las palabras de Karen Doggenweiler

Karen Doggenweiler, visiblemente emocionada, al recibir el premio de las manos de Daniel Fuenzalida y Américo, que oficiaron como presentadores de dicha categoría, tuvo especiales palabras para quienes la escogieron como la Mejor Animadora.

"Muchas gracias, muchas gracias por este premio. Qué honor, además, que Dani a quien quiero tanto y Américo me lo entreguen. Estoy súper feliz, súper agradecida. Saludo a todas a quienes formamos parte de este equipo de animadoras", expresó de entrada.

"Me detengo un ratito a dar las gracias a quienes votaron por mí, a Mega, muchas gracias Megamedia por permitirme hacer lo que más me gusta. Gracias al equipo de 'Mucho Gusto' porque sin el apoyo de todos mis amigos, de mis compañeros de trabajo, no hubiera podido asumir todos los desafíos que vienen", añadió.

Al cierre de su emotivo discurso, Karen Doggenweiler, sobre su futuro desafío en el Festival de Viña 2025, expresó que se encuentra "feliz, agradecida. Van a ser noches mágicas", descartando de plano estar nerviosa por esto.

