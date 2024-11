Fernando Farías se sincera respecto a viralizado video de TikTok: "Camino despacito, porque me caí"

30 nov. 2024 - 18:45 hrs.

El reconocido actor Fernando Farías, quien ha participado en diferentes teleseries nacionales, fue noticia en las últimas horas luego de que se viralizara un video de TikTok donde se le ve caminando por las calles de la comuna de Maipú, en la región Metropolitana.

Lo que captó la atención de los cibernautas, es que se ve al intérprete caminando lentamente, realizando pausas y un poco desorientado. Sin embargo, fue su propia familia la que salió a aclarar la situación, quienes afirmaron que Farías, de 93 años, no se encuentra en alguna mala condición.

"No es la realidad"

En la tarde de esta jornada, Fernando Farías fue grabado en un video para que él mismo explicara su presente actual.

Sobre el registro audiovisual que se hizo viral, el actor dijo que "está bien el video, pero no es la realidad".

Después, dio a conocer que "camino despacito, porque me caí y me pegué en el coxis. Entonces, me cuesta caminar, porque me duele po', pero sigo manejándome bien. Bueno, pero seguramente voy a ir llegando a viejo, ya tengo 93 años y bueno, todos llegamos a viejo y tengo ganas de llegar a viejo para saber como es la cosa (...)".

"Yo generalmente camino firme, como si estuviera desfilando", agregó el recordado actor de la serie juvenil de Mega, "Bkn".

Por otro lado, Fernando Farías agradeció las muestras de cariño que recibió por parte de los cibernautas. "Gracias por preocuparse, pero estoy caminando bien, cada vez mejor. Y no ando nada de lejos que, a fin de año, compita en carreras de cien metros", dijo.

Por último, el actor hizo una sentida reflexión: "La vida es linda, a pesar de la edad, sigue siendo linda la vida. Voy a caminar más despacito, para mirar más", concluyó.

