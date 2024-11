Mafe Bertero explicó las razones por las que no ha participado en teleseries

29 nov. 2024 - 18:41 hrs.

Durante varios años, la actriz María Fernanda "Mafe" Bertero, estuvo en diferentes teleseries, representando generalmente a hijos de los protagonistas de las ficciones. Su último papel lo tuvo en la producción de Mega,"Si yo fuera rico" en el 2018.

Tras eso, en 2019 se sumó a los sketches del "Morandé con Compañía", y además debutó con un programa de entrevistas en Zona Latina llamado "Kachipoon". Sin embargo, cuando finalizó dicho año, dejó de aparecer abruptamente en televisión.

¿Por qué Mafe no hace teleseries?

A través de su cuenta de TikTok, la actriz y estudiante de periodismo en la actualidad contestó a dicha interrogante, la cual reconoció, es una de las que más se ha repetido a lo largo de estos años en los que ha estado alejada de los medios.

"Mi última teleserie fue el 2018 (...) era la última teleserie para mí con 16 años. La cosa es que a la Mafecita le quedaba un año para salir del colegio. Yo salí, de hecho, con 17", partió contando, revelando que mientras iba en cuarto medio, la contactaron para su programa de entrevistas.

Algo que ella aceptó, mientras que, en paralelo, seguía actuando en el "Morandé con Compañía". "Me gustó bastante ese programa de entrevistas, me encantó. Bueno, me paso ese año trabajando, mientras estaba en Morandé también y en el colegio. Salí del colegio, tenía 17 años y dije, ya me voy a tomar un año".

"En ese año tomé un preuniversitario, y adivinen qué me decidí a estudiar: periodismo. Desde que participé en ese programa, nunca más se me salió de la cabeza", expresó. Y al tomar dicha determinación, optó por enfocarse en un 100% en sus estudios.

"Me decido a estudiar periodismo, pero dije, no, ahora no quiero estar trabajando y estudiando como lo hacía en el colegio, sino que ahora quiero disfrutar mi proceso de universidad. De mujer universitaria", recordó. Por lo mismo, dejó de trabajar en teleseries, aunque recibió ofertas en producciones, las cuales terminó rechazando.

Hoy se encuentra a pocos meses de egresar como periodista, y si bien no ha seguido estando en teleseries, si ha continuado enfocada en su carrera como creadora de contenido, siendo auspiciada por varias marcas.

